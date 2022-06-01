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В канадской провинции декриминализуют хранение небольших доз наркотиков

В канадской провинции декриминализуют хранение небольших доз наркотиков Власти Канады приняли решение о проведении в провинции Британская Колумбия 3-летнего эксперимента по декриминализации хранения наркотиков в небольших количествах. Эксперимент будет запущен 31 января 2023 года, и его условия распространятся на наркозависим
Другие страны
1 июня 2022 г. 15:01
В канадской провинции декриминализуют хранение небольших доз наркотиков

Власти Канады приняли решение о проведении в провинции Британская Колумбия 3-летнего эксперимента по декриминализации хранения наркотиков в небольших количествах. Эксперимент будет запущен 31 января 2023 года, и его условия распространятся на наркозависимых в возрасте старше 18 лет, живущих в этой провинции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AP.

Речь идет о том, что при выявлении у граждан не более 2,5 г определенных наркотических веществ им не будут предъявляться уголовные обвинения и они не будут арестованы за их хранение.

По итогам эксперимента его результаты будут проанализированы специалистами, и в зависимости от полученных данных эта мера может быть продлена, распространена на другие провинции или отменена.

В прошлом году от передозировки наркотиков здесь умерли свыше 2,2 тыс. человек.

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