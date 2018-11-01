В Канаде закрыли 18 школ из-за поступивших угроз

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Канаде в провинции Нью-Брансуик закрыли 18 школ после поступления двух звонков с угрозами.

Как передает Report, об этом информирует CBC со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что два звонка с угрозами поступили в отношении одной школы в городе Эдмундстон, однако местные власти решили отменить занятия в 18 местных учебных заведениях.

По данным телеканала, инцидент затронул более 5 тысяч учеников и 400 учителей.

По факту произошедшего проводится расследование. При этом родителям рекомендовали не выпускать детей на улицу.

«Это может быть розыгрыш в связи с Хэллоуином, но мы не можем рисковать в такой ситуации», — заявил представитель местной полиции Стив Робинсон.

Напомним, что в Канаде арестовали подростка за сообщения с угрозами в адрес школы.