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В Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори

В Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори Крупнейшая с 2015 года вспышка заболеваемости корью отмечена в Канаде в 2024 году.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 02:53
В Канаде зафиксировали крупнейшую за девять лет вспышку кори

Крупнейшая с 2015 года вспышка заболеваемости корью отмечена в Канаде в 2024 году.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении канадского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что с начала года в стране зафиксировано 130 случаев заражения корью. Один человек скончался. Вспышка отмечена в шести регионах страны - Альберте, Британской Колумбии, Квебеке, Нью-Брансуике, Онтарио и Саскачеване. За последнюю неделю, добавляет Минздрав, корью заразились еще 30 человек.

В 2023 году Минздрав зафиксировал 12 случаев заражения этой болезнью. В последний раз крупная вспышка заражения корью в Канаде была в 2015 году, когда заразились 113 человек.

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