В Канаде задержали сотрудника энергетической компании по обвинению в шпионаже в пользу КНР

Полиция канадской провинции Квебек задержала сотрудника местной энергетической компании Hydro-Quebec по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Полиция канадской провинции Квебек задержала сотрудника местной энергетической компании Hydro-Quebec по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении федеральных правоохранительных органов Канады.

"В результате проведенного расследования Королевской канадской конной полицией федеральная полиция был задержан 35-летний Юшен Ван из Кандиака, ему были предъявлены обвинения. Будучи сотрудником Hydro-Quebec, Ван, предположительно, завладел коммерческой тайной в интересах КНР", - отмечается в заявлении.

В полиции добавили, что расследование началось в августе 2022 года, когда в правоохранительные органы поступила жалоба от отдела корпоративной безопасности компании Hydro-Quebec. По их утверждениям, Ван якобы получал закрытую информацию, пользуясь своим служебным положением.