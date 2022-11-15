О нас

В Канаде задержали сотрудника энергетической компании по обвинению в шпионаже в пользу КНР

В Канаде задержали сотрудника энергетической компании по обвинению в шпионаже в пользу КНР Полиция канадской провинции Квебек задержала сотрудника местной энергетической компании Hydro-Quebec по обвинению в шпионаже в пользу Китая.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 00:16
В Канаде задержали сотрудника энергетической компании по обвинению в шпионаже в пользу КНР

Полиция канадской провинции Квебек задержала сотрудника местной энергетической компании Hydro-Quebec по обвинению в шпионаже в пользу Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении федеральных правоохранительных органов Канады.

"В результате проведенного расследования Королевской канадской конной полицией федеральная полиция был задержан 35-летний Юшен Ван из Кандиака, ему были предъявлены обвинения. Будучи сотрудником Hydro-Quebec, Ван, предположительно, завладел коммерческой тайной в интересах КНР", - отмечается в заявлении.

В полиции добавили, что расследование началось в августе 2022 года, когда в правоохранительные органы поступила жалоба от отдела корпоративной безопасности компании Hydro-Quebec. По их утверждениям, Ван якобы получал закрытую информацию, пользуясь своим служебным положением.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
Эксперт: Иран нарушает права и своего народа, и украинского
14 ноября 2022 г. 11:28
Разрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный иранскими дронами Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
12 ноября 2022 г. 17:32
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
Спецпредставитель президента Зеленского: Иран наряду с Россией ответственен за убийство гражданского населения в Украине
12 ноября 2022 г. 17:10
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi