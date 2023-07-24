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В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров

В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров Число активных лесных пожаров в Канаде продолжает расти, и сейчас зафиксирован уже 1 081 очаг возгорания.
Другие страны
24 июля 2023 г. 20:36
В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров

Число активных лесных пожаров в Канаде продолжает расти, и сейчас зафиксирован уже 1 081 очаг возгорания.

Как передает Report, об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Спасателям пока не удалось взять под контроль 683 пожара, говорится в сообщении ведомства. На данный момент общая площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га.

Две недели назад канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщал, что число лесных пожаров в Канаде почти достигло 900, а общая площадь сгоревших территорий тогда составляла 9,5 млн га. Также Блэр привел неутешительный прогноз на июль-август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.

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