В Канаде выявили свыше 1 тыс. очагов лесных пожаров

Число активных лесных пожаров в Канаде продолжает расти, и сейчас зафиксирован уже 1 081 очаг возгорания.

Число активных лесных пожаров в Канаде продолжает расти, и сейчас зафиксирован уже 1 081 очаг возгорания.

Как передает Report , об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров.

Спасателям пока не удалось взять под контроль 683 пожара, говорится в сообщении ведомства. На данный момент общая площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га.

Две недели назад канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщал, что число лесных пожаров в Канаде почти достигло 900, а общая площадь сгоревших территорий тогда составляла 9,5 млн га. Также Блэр привел неутешительный прогноз на июль-август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.