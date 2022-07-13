О нас

В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона"

В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом "омикрона" Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде.
Другие страны
13 июля 2022 г. 07:57
В Канаде выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрона

Первые случаи заражения новым подвидом штамма "омикрон" BA.2.75 выявлены в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на местный телеканал CTV, BA.2.75 очень заразен, а также устойчив к антителам, полученным после вакцинации или болезни. Так, ученые пока не выяснили, вызывает ли данная мутация более серьезное течение заболевания по сравнению с другими вариантами.

"По состоянию на 6 июля, согласно предварительному определению, в Канаде зарегистрировано пять случаев обнаружения BA.2.75", - сообщил представитель минздрава Канады.

Он отметил, что "число может измениться по мере уточнения определения этого подвида".

По данным телеканала, эта мутация коронавируса была обнаружена в Индии и по крайней мере в десяти других странах, включая Австралию, Германию, Великобританию, США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: “Kanadada “Omikron”un çox yoluxucu alt növü aşkarlanıb”

Другие новости из категории

В Индии из-за мощных ливней погибли по меньшей мере 18 человек
В Индии из-за мощных ливней погибли по меньшей мере 18 человек
13 июля 2022 г. 08:29
Президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Россией
Президент Литвы призывает Запад разорвать связи с Россией
13 июля 2022 г. 07:19
В Мексике разбился самолет, есть погибшие
В Мексике разбился самолет, есть погибшие
13 июля 2022 г. 06:46
Засуха вызвала массовый голод в Уганде, погибло 46 человек
Засуха вызвала массовый голод в Уганде, погибло 46 человек
13 июля 2022 г. 06:34
Совет нацбезопасности и обороны: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину
Совет нацбезопасности и обороны: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину
13 июля 2022 г. 04:55
В Италии за сутки зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19
В Италии за сутки зафиксировали почти 143 тыс. новых случаев COVID-19
13 июля 2022 г. 03:48
СМИ: Президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну
СМИ: Президент Шри-Ланки Раджапакса покинул страну
13 июля 2022 г. 01:17
Байден: Ликвидация главаря ИГИЛ заметно сокращает возможности группировки в регионе
Байден: Ликвидация главаря ИГИЛ заметно сокращает возможности группировки в регионе
13 июля 2022 г. 00:43
В результате артобстрела ВС РФ сожжено еще 100 га зерновых полей в Украине
ФотоВ результате артобстрела ВС РФ сожжено еще 100 га зерновых полей в Украине
13 июля 2022 г. 00:12
Цена нефти Brent упала ниже 100 долларов
Цена нефти Brent упала ниже 100 долларов
12 июля 2022 г. 21:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi