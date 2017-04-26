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    В Канаде во время учений погиб солдат

    Еще трое пострадали

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Один военнослужащий погиб и трое пострадали во время учений Rugged Bear Вооруженных сил (ВС) Канады.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канадского министерства национальной обороны, которое во вторник поступило в представительство ТАСС.

    В ведомстве сообщили, что причиной гибели солдата "стал инцидент с транспортным средством". Никаких деталей ЧП, а также данных о состоянии здоровья госпитализированных военнослужащих в минобороны пока не разглашают. По факту случившегося начато расследование.

    Вооруженные силы Канады 3 апреля начали крупные учения в западной провинции Альберта. В маневрах принимают участие 3 тыс. солдат и офицеров.

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