В Канаде во время учений погиб солдат

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Один военнослужащий погиб и трое пострадали во время учений Rugged Bear Вооруженных сил (ВС) Канады.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канадского министерства национальной обороны, которое во вторник поступило в представительство ТАСС.

В ведомстве сообщили, что причиной гибели солдата "стал инцидент с транспортным средством". Никаких деталей ЧП, а также данных о состоянии здоровья госпитализированных военнослужащих в минобороны пока не разглашают. По факту случившегося начато расследование.

Вооруженные силы Канады 3 апреля начали крупные учения в западной провинции Альберта. В маневрах принимают участие 3 тыс. солдат и офицеров.