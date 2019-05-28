В парламент Канады внесено предложение по ратификации нового договора NAFTA

В канадский парламент представлено предложение о ратификации нового торгового договора NAFTA между Канадой, Мексикой и США.

Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Представление этого предложения стало возможным после того, как наше правительство обеспечило полное снятие американских пошлин на [канадские] сталь и алюминий", - отметила после заседания парламента глава МИД Канады Христя Фриланд.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Ранее Оттава заявила, что ратификации документа могут помешать американские тарифы на канадские металлы.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Дональда Трампа тогда обосновала решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и назвала такие действия Вашингтона незаконными. В начале мая Канада и США договорились о снятии этих пошлин.

Ранее канадский посол в Вашингтоне Дэвид Макнотон сообщил, что новый торговый договор NAFTA может быть ратифицирован до конца июля текущего года.