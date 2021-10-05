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В Канаде вертолет упал в океан

В Канаде вертолет упал в океан Один человек пропал без вести в результате падения вертолета в воды Тихого океана у берегов западной провинции Британская Колумбия.
Другие страны
5 октября 2021 г. 20:27
В Канаде вертолет упал в океан

Один человек пропал без вести в результате падения вертолета в воды Тихого океана у берегов западной провинции Британская Колумбия.

Как передает Report, об этом во вторник сообщил телеканал СВС.

По данным канадского Совета по безопасности на транспорте, инцидент произошел в понедельник в 40 км к северу от населенного пункта Сешелт в районе пролива Джорджии. На борту вертолета Kaman K-MAX, спроектированного для перевозки грузов, находился только пилот. Его поиски продолжаются.

О причинах падения вертолета данных пока нет.

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