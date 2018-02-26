В Канаде в результате ДТП с участием автобуса пострадало 40 человек

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Около 40 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса на юго-западе Канады, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным спасательной службы, на шоссе близ города Хоуп (провинция Британская Колумбия) накануне столкнулись экскурсионный автобус, несколько фур и легковых автомобилей.

Местные СМИ сообщают о семи пострадавших, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ сообщают, что в ДТП попали два туристических автобуса.