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    В Канаде в результате ДТП с участием автобуса пострадало 40 человек

    Местные СМИ сообщают о семи пострадавших, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии© The Progress

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Около 40 человек пострадали в результате крупного ДТП с участием автобуса на юго-западе Канады, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным спасательной службы, на шоссе близ города Хоуп (провинция Британская Колумбия) накануне столкнулись экскурсионный автобус, несколько фур и легковых автомобилей.

    Местные СМИ сообщают о семи пострадавших, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Некоторые СМИ сообщают, что в ДТП попали два туристических автобуса.

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