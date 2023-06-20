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В Канаде в реку упал вертолет ВВС страны, ведутся поиски двух членов экипажа

В Канаде в реку упал вертолет ВВС страны, ведутся поиски двух членов экипажа Два человека пропали без вести в результате падения в реку транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады.
Другие страны
20 июня 2023 г. 17:31
В Канаде в реку упал вертолет ВВС страны, ведутся поиски двух членов экипажа

Два человека пропали без вести в результате падения в реку транспортного вертолета CH-147F Chinook ВВС Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба канадского Минобороны.

Инцидент произошел утром во вторник недалеко от военной базы в городе Петавава (провинция Онтарио) во время тренировочного полета. Вертолет упал в реку Оттава. На борту находились четверо военнослужащих, двоих удалось быстро обнаружить и спасти, поиски двух членов экипажа продолжаются.

К поисковой операции подключена также местная полиция и пожарные.

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