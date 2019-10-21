В Канаде в 43-й раз пройдут парламентские выборы

43-е парламентские выборы пройдут в понедельник в Канаде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, лидер победившей партии займет кресло премьер-министра Канады.

По данным Избирательной комиссии, к выборам допущена 21 партия, а также независимые кандидаты. На Атлантическом побережье Канады избирательные участки откроются в 08:30 по местному времени , а завершится голосование в 19:00 по местному времени на Тихоокеанском побережье страны.

Основная борьба за 338 мандатов в Палате общин развернется между самыми популярными в стране политическими силами: правящей Либеральной партией (ЛП) премьер-министра Джастина Трюдо, Консервативной партией (КП), Новой Демократической партией (НДП), "Зеленой партией", "Квебекским блоком" и Народной партией Канады (НПК).

Как отмечают политические эксперты, опираясь на данные социологических опросов, ни одной партии не удастся получить большинство в парламенте, то есть занять минимум 170 из 338 кресел.