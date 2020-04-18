В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1 792, до 31 884.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу Минздрав страны.

Напомним, что предыдущий рекорд был зафиксирован 16 апреля, когда за сутки заразились 1 711 человек. Рост числа новых случаев инфицирования отмечается уже третий день подряд. В настоящее время тест на наличие COVID-19 прошли более 507,7 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (16 798), Онтарио (9 525) и Альберта (2 397).