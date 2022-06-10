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В Канаде уровень безработицы установил новый минимум

В Канаде уровень безработицы установил новый минимум Уровень безработицы в Канаде находится на самом низком уровне с 1976 года.
Другие страны
10 июня 2022 г. 21:08
В Канаде уровень безработицы установил новый минимум

Уровень безработицы в Канаде находится на самом низком уровне с 1976 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба канадского Бюро статистики.

С 1976 года в этой североамериканской стране начали вести соответствующую статистику.

Отмечается, что показатель снижается с начала года и по итогам мая составил 5,1%. С апреля уровень безработицы снизился на 0,1 процентный пункт. За май в Канаде создали 40 тыс новых рабочих мест.

До начала пандемии коронавируса уровень безработицы в стране оценивали в 5,6%. Пик уровня безработицы приходился на май 2020 года. Тогда показатель был равен 13,7%.

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