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    В Канаде упал легкомоторный самолёт

    Трое человек получили травмы различной степени тяжести в результате крушения легкомоторного самолёта

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Трое человек получили травмы различной степени тяжести в результате крушения легкомоторного самолёта в канадской провинции Квебек.

    Как передает Report, об этом сoобщает CTV News.

    Самолёт приземлился на дерево на территории частного владения в Сен-Лазаре.

    Отмечается, что на борту находились трое человек, двое из них были госпитализированы с серьёзными травмами.

    Третий пострадавший получил незначительные повреждения.

    В настоящее время полиция Квебека расследует обстоятельства произошедшего.

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