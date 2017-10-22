В Канаде упал легкомоторный самолёт

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Трое человек получили травмы различной степени тяжести в результате крушения легкомоторного самолёта в канадской провинции Квебек.

Как передает Report, об этом сoобщает CTV News.

Самолёт приземлился на дерево на территории частного владения в Сен-Лазаре.

Отмечается, что на борту находились трое человек, двое из них были госпитализированы с серьёзными травмами.

Третий пострадавший получил незначительные повреждения.

В настоящее время полиция Квебека расследует обстоятельства произошедшего.