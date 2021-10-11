В Канаде у ночного клуба произошла стрельба, есть погибший

Один человек погиб в результате стрельбы в канадском Калгари (провинция Альберта).

Один человек погиб в результате стрельбы в канадском Калгари (провинция Альберта).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV .

Инцидент произошел около одного из местных ночных клубов. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину примерно 30 лет в крайне тяжелом состоянии. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. Одновременно с этим в больницу обратился другой мужчина, у которого также были огнестрельные ранения. Его жизнь вне опасности.

Связь между этими двумя мужчинами и инцидентом со стрельбой устанавливается. Другой информации не приводится.