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В Канаде у ночного клуба произошла стрельба, есть погибший

В Канаде у ночного клуба произошла стрельба, есть погибший Один человек погиб в результате стрельбы в канадском Калгари (провинция Альберта).
Другие страны
11 октября 2021 г. 03:56
В Канаде у ночного клуба произошла стрельба, есть погибший

Один человек погиб в результате стрельбы в канадском Калгари (провинция Альберта).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел около одного из местных ночных клубов. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину примерно 30 лет в крайне тяжелом состоянии. Он был доставлен в больницу, где позже скончался. Одновременно с этим в больницу обратился другой мужчина, у которого также были огнестрельные ранения. Его жизнь вне опасности.

Связь между этими двумя мужчинами и инцидентом со стрельбой устанавливается. Другой информации не приводится.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada atışma olub, ölən var

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