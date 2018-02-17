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    В Канаде три человека пострадали в самолёте из-за турбулентности

    Воздушное судно в результате произошедшего повреждений не получило

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Канаде после вылета самолёта из Торонто в город Сан-Хосе в Коста-Рике три пассажира пострадали из-за турбулентности.

    Как передает Report, об этом сообщает CTV.

    Сообщается, что в связи с произошедшим экипаж самолёта авиакомпании Air Canada принял решение вернуться в аэропорт.

    После приземления двоих пострадавших госпитализировали, ещё одному оказали помощь в аэропорту.

    По данным телеканала, у пострадавших незначительные травмы. Воздушное судно в результате произошедшего повреждений не получило.

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