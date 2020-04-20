В Канаде стрелок убил более десяти человек - ОБНОВЛЕНО

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия погибли более десяти человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в местной полиции.

"Могу сказать, что более десяти человек были убиты, но расследование все еще продолжается, и я ожидаю больше деталей в ближайшие дни", — сказал сотрудник полиции провинции Крис Лэзер, добавив, что, скорее всего, число жертв увеличится.

Напомним, что инцидент произошел в городе Портапик. По данным полиции, 51-летний Габриэл Уортман вечером 18 апреля открыл огонь по людям.

Первоначально сообщалось, что стрелка задержали спустя несколько часов и заключили под стражу. По уточненным данным, он погиб в ходе инцидента.

"Поиски (подозреваемого — ред.) продолжались всю ночь. Этим утром мы активно искали подозреваемого в нескольких населенных пунктах Новой Шотландии. Поиски подозреваемого окончились сегодня утром, когда он был обнаружен. И я могу подтвердить, что он скончался", — уточнил Лэзер.

В результате стрельбы также погибла служащая полиции, еще один полицейский получил ранения.

Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не являлся. Мотивы мужчины пока не известны.

19 апреля 23:23*

В Канаде задержала мужчину, открывшего огонь по людям в городе Портапик.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция канадской провинции Новая Шотландия.

Согласно заявлению полиции, 51-летний Габриэл Уортман открыл в субботу вечером огонь по людям, в результате есть несколько жертв. Как заявила полиция, стрелок был задержан спустя несколько часов и заключен под стражу.

Сообщается, что Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не является. Мотивы мужчины пока не известны.