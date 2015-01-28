В Канаде стартовала программа получения иностранцами гражданства в обмен на инвестиции

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Правительство Канады запустило пилотную программу, которая предусматривает предоставление иностранцам гражданства в обмен на многомиллионные инвестиции в национальную экономику. Об этом сообщил министр по вопросам гражданства и иммиграции Крис Александр, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эта экспериментальная программа рассчитана на привлечение иммигрантов-инвесторов, которые могут существенно помочь канадской экономике и путем капиталовложений лучше интегрироваться в наше общество. Их инвестиции также будут способствовать экономическому росту и процветанию страны в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Принять участие в программе можно с 28 января по 11 февраля 2015 года. В правительстве рассчитывают, что за это время документы на участие в ней могут подать порядка 500 человек. Правда, на данном этапе гражданство смогут получить лишь 60 претендентов. "60 человек - это вполне достаточная цифра, чтобы мы смогли оценить первые результаты программы и убедиться в том, что данный человек работает в интересах экономики Канады", - пояснили в правительстве.

Согласно условиям получения гражданства Канады таким способом, претенденты должны в течение 15 лет через программы Банка развития бизнеса Канады /Business Development Bank of Canada/ инвестировать в экономику страны 2 млн. долларов.