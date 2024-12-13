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В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США Премьер канадской провинции Альберта Даниэлла Смит заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 12:40
В Канаде создадут особый отряд для патрулирования границы с США

Премьер канадской провинции Альберта Даниэлла Смит заявила о планах создания особого отряда правоохранителей для патрулирования границы с США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

"Альберта представила план по созданию нового подразделения с целью усилить безопасность на своем участке границы Канады с США. Премьер Даниэлла Смит объявила о том, что провинция инвестирует 29 млн канадских долларов (около 20,37 млн долларов США) в создание патрульной группы под командованием ведомства шерифов Альберты", - говорится в материале.

Телеканал указывает, что отряд для надзора за 298-километровой границей Альберты с США будет состоять из 51 полицейского, десяти человек вспомогательного персонала и четырех собак. Им также выделят десять устойчивых к неблагоприятным погодным условиям разведывательных дронов и четыре анализатора наркотических веществ.

Премьер Смит также добавила, что вдоль границы провинции с США будет организована двухкилометровая зона, внутри которой канадские силовики смогут без ордера осуществлять аресты лиц, уличенных в нелегальном пересечении границы, а также контрабанде оружия и наркотиков. Создание зоны планируется после внесения поправок в закон о защите критической инфраструктуры провинции.

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Версия на английском языке Canadian province Alberta creates patrol unit to police US border

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