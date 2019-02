В Канаде сошёл с рельсов товарный поезд, есть жертвы - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Три человека погибли в результате схода с рельсов товарного состава в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел к востоку от города Филд. Погибли два машиниста и инженер состава. По предварительной информации, с рельсов сошли от 30 до 40 вагонов.

Представители компании CP, которой принадлежит состав, сообщили, что он не перевозил опасных грузов.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование по факту аварии.

This is the best shot we can get so far of the train derailment near #Field.



View from the highway from my iPhone. pic.twitter.com/0mLWCl2Aeb