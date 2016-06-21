В Канаде сильный ветер оставил без электричества более 300 тысяч жителей

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Более 300 тысяч жителей двух канадских провинций – Квебек и Онтарио – остались без электричества из-за сильного ветра, передает Report со ссылкой на телеканала CTV.

Из-за сильного ветра стали падать деревья, обрывая линии электропередач.

Согласно данным компании Hydro-Quebec, в Квебеке непогода затронула 272 тысячи человек, основная масса - 118 тысяч - проживает к северу и северо-западу от Монреаля и еще 88 тысяч в столице провинции - Квебеке.

В Онтарио без света остались 36 тысяч человек.