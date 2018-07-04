В Канаде шесть человек погибли из-за сильной жары

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли из-за сильной жары в канадском городе Монреаль, власти принимают экстренные меры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Montreal Gazette.

Как сообщает издание, в Монреале температура достигла 35 градусов по Цельсию в понедельник вечером. Службы скорой помощи получили заметно больше звонков, чем обычно.

Пожарные службы посещают жителей районов с меньшим уровнем озеленения, где температура может подняться на 5 градусов выше прогнозируемой. Планируется, что пожарные посетят 5 тысяч домов и будут предлагать жителям размещение в более прохладных местах.

Как отмечает Montreal Gazette, с 2010 года в Монреале из-за сильной жары погибли 106 человек.

Температура выше 30 градусов по Цельсию также зафиксирована в других крупнейших канадских городах Торонто и Оттава, расположенных в провинции Онтарио. Ожидается, что на юге провинции температура достигнет 43 градусов. Жаркая погода, вероятно, сохранится до пятницы.