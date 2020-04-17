Наверх

В Канаде самолет совершил аварийную посадку на автотрассу - ВИДЕО

​В Канаде самолет совершил аварийную посадку на автотрассу

Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс недалеко от канадского города Квебек-Сити (провинция Квебек).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

По информации полиции, у самолета Piper PA-28 Cherokee возникли проблемы, характер которых не уточняется, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта. Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу, что ему удалось сделать без происшествий, так как на шоссе почти не было автомобилей.

В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса в одном направлении была закрыта около часа. За это время прибывшие пожарные и эвакуатор смогли убрать самолет с дороги.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!