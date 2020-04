В Канаде самолет совершил аварийную посадку на автотрассу - ВИДЕО

Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс недалеко от канадского города Квебек-Сити (провинция Квебек).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

По информации полиции, у самолета Piper PA-28 Cherokee возникли проблемы, характер которых не уточняется, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта. Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу, что ему удалось сделать без происшествий, так как на шоссе почти не было автомобилей.

В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса в одном направлении была закрыта около часа. За это время прибывшие пожарные и эвакуатор смогли убрать самолет с дороги.

🚨 Emergency landing of a small plane ✈ this morning around 10:00 AM, on "Highway 40" just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0