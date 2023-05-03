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В Канаде самолет Cessna 182 при посадке задел автомобиль и загорелся

В Канаде самолет Cessna 182 при посадке задел автомобиль и загорелся Три человека получили ранения в результате инцидента с участием небольшого самолета и пикапа в Лэнгли (провинция Британская Колумбия).
Другие страны
3 мая 2023 г. 08:06
В Канаде самолет Cessna 182 при посадке задел автомобиль и загорелся

Три человека получили ранения в результате инцидента с участием небольшого самолета и пикапа в Лэнгли (провинция Британская Колумбия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По его данным, самолет Cessna 182 при посадке задел крышу пикапа, который проезжал по автомобильной дороге, расположенной за пределами местного аэропорта.

В результате столкновения самолет упал и загорелся, на его борту находились пилот и пассажир, они госпитализированы. Водителя автомашины также доставили в больницу.

По факту инцидента проводится проверка.

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