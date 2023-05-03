В Канаде самолет Cessna 182 при посадке задел автомобиль и загорелся

Три человека получили ранения в результате инцидента с участием небольшого самолета и пикапа в Лэнгли (провинция Британская Колумбия).
Как передает
По его данным, самолет Cessna 182 при посадке задел крышу пикапа, который проезжал по автомобильной дороге, расположенной за пределами местного аэропорта.
В результате столкновения самолет упал и загорелся, на его борту находились пилот и пассажир, они госпитализированы. Водителя автомашины также доставили в больницу.
По факту инцидента проводится проверка.