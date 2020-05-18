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В Канаде разбился военный самолет, есть погибший и раненый

​В Канаде разбился военный самолет, есть погибший и раненый

Один человек погиб, еще один тяжело ранен в результате крушения самолета пилотажной группы канадских военно-воздушных сил Snowbirds ("Снегири" - ред.) в провинции Британская Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили ВВС страны.

"С болью на душе мы объявляем о том, что один из членов команды "Снегири" канадских ВС скончался, еще один получил серьезные ранения", - говорится в заявлении канадских королевских ВВС в Twitter.

В релизе указано, что самолет упал рядом с местным аэропортом вскоре после взлета. Крушение воздушного судна затронуло жилой дом, что в результате привело к пожару.

Канадский телеканал CBC добавляет, что "Снегири" должны были принять участие в авиашоу для поддержки канадцев и врачей, борющихся с коронавирусом.

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