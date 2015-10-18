​В Канаде разбился самолет, два человека погибли

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на северо-востоке канадской тихоокеанской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report, об этом 17 октября сообщил телеканал CTV.

Как уточнил представитель канадского Совета по безопасности на транспорте Крис Крепски, самолет марки Cessna упал и загорелся сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы в небольшом городе Тэйлор. Находившиеся на его борту пилот и пассажир получили тяжелые травмы и скончались еще до приезда медиков. Других подробностей не сообщается. Причины крушения расследует специальная комиссия.

Тэйлор находится примерно в 1,2 тыс. км к северо-востоку от Ванкувера - крупнейшего города Британской Колумбии.