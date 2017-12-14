Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Канаде разбился пассажирский самолет. По имеющимся предварительным данным, в момент катастрофы на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.
Как передает Report, самолет ATR 42 упал после взлета из канадского аэропорта Фон-дю-Лак. По информации местных спасателей, самолет рухнул менее чем в километре от взлётно-посадочной полосы.
По предварительной информации, все они получили множественные травмы, но никто не погиб.
Сейчас на месте инцидента работают все экстренные службы.
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