Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Канаде разбился пассажирский самолет. По имеющимся предварительным данным, в момент катастрофы на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

Как передает Report, самолет ATR 42 упал после взлета из канадского аэропорта Фон-дю-Лак. По информации местных спасателей, самолет рухнул менее чем в километре от взлётно-посадочной полосы.

По предварительной информации, все они получили множественные травмы, но никто не погиб.

Сейчас на месте инцидента работают все экстренные службы.