 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Канаде разбился пассажирский самолет

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Канаде разбился пассажирский самолет. По имеющимся предварительным данным, в момент катастрофы на борту находились 22 пассажира и три члена экипажа.

    Как передает Report, самолет ATR 42 упал после взлета из канадского аэропорта Фон-дю-Лак. По информации местных спасателей, самолет рухнул менее чем в километре от взлётно-посадочной полосы.

    По предварительной информации, все они получили множественные травмы, но никто не погиб.

    Сейчас на месте инцидента работают все экстренные службы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi