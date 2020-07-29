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В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшая

В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшая Один человек погиб и один получил ранения при падении небольшого самолета в западной канадской провинции Британская Колумбия.
Другие страны
29 июля 2020 г. 01:47
В Канаде разбился небольшой самолет, есть погибшая

Один человек погиб и один получил ранения при падении небольшого самолета в западной канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в городе Мишн на заброшенной взлетно-посадочной полосе, на которую по не установленной пока причине пилот пытался посадить одномоторный самолет Cessna 170.

На место ЧП прибыли спасатели и полицейские, которые обнаружили тело погибшей 66-летней женщины, а также 21-летнюю пострадавшую в авиакатастрофе девушку. Последняя доставлена в больницу. Кто из них был пилотом, не уточняется.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

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