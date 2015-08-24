В Канаде разбился небольшой самолет с шестью пассажирами на борту

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ На севере канадской провинции Квебек разбился гидросамолет, на борту которого находились шесть человек. Об этом сообщил телеканал CTV, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Самолет потерпел крушение в муниципалитете Ле-Бержерон, в 500 км к северу от Монреаля - крупнейшего города провинции. Гидроплан упал в густом лесном массиве, куда затруднен доступ. В настоящее время с воздуха идут его поиски. Также к предполагаемому месту катастрофы направлена группа спасателей.

О причинах крушения гидроплана не сообщается.