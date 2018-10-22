В Канаде раскупили почти все запасы марихуаны спустя пять дней после ее легализации

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Жители Канады раскупили почти всю марихуану в магазинах всего через пять дней после того, как этот наркотик был легализован в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в провинции Альберта, где местные власти выдали 31 разрешение (самое большое количество из всех регионов Канады) на открытие точек по продаже каннабиса, некоторые магазины уже закрыты из-за отсутствия товара, а остальные, по словам их владельцев, закроются в ближайшее время.

Согласно правилам торговли марихуаной, магазины могут заказывать новые партии каннабиса только один раз в неделю, и продавцы ожидают поступления товара не раньше пятницы. "Прежде чем легализовать марихуану, им [властям] нужно было подумать о ее поставках", - сказал один из владельцев такого магазина. Схожие проблемы испытывают торговые точки и в других канадских регионах, также все сложнее купить марихуану и в онлайн-магазинах.

Ранее телеканал Global News сообщил, что выручка от продажи марихуаны только в первый день после ее легализации в Канаде составила не менее 1,8 млн канадских долларов (1,4 млн долларов).