В Канаде пять человек погибли во время грозы

Пять человек погибли в результате последствий сильной грозы, которая сопровождалась штормовым ветром, в Оттаве и других городах южной части провинции Онтарио.

Пять человек погибли в результате последствий сильной грозы, которая сопровождалась штормовым ветром, в Оттаве и других городах южной части провинции Онтарио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По его данным, три человека погибли в столице Канады и ее пригородах, один - в Брэмптоне и еще один - в кемпинге недалеко от города Китченер. В большинстве случаев причиной стало падение деревьев. Разгул стихии начался в субботу и длился около двух часов.

Почти 350 тыс домов и других построек остались без энергоснабжения в провинции. В Оттаве, по данным местной электросетевой компании, этот показатель достигает 176 тыс. В городе повалены около 200 столбов линий электропередач и сотни деревьев. По информации метеобюро страны, скорость ветра во время грозы достигала 33 м/с.

По оценке столичных властей, на устранение последствий грозы потребуется от двух до трех дней.