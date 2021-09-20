В Канаде пройдут внеочередные парламентские выборы

Внеочередные парламентские выборы пройдут в понедельник в Канаде.

Внеочередные парламентские выборы пройдут сегодня в Канаде.

Как передает Report, жителям страны в 44-й раз предстоит определить, кто будет в ближайшие четыре года представлять их интересы в Палате общин (нижней палате). Лидер победившей партии станет премьер-министром.

Очередные выборы должны были состояться в 2023 году, однако возглавляемая премьер-министром Джастином Трюдо Либеральная партия Канады (ЛПК) не имеет большинства в парламенте. В последнее время руководитель кабинета часто критиковал работу законодательного органа за медлительность и даже назвал его "местом обструкционизма" из-за сложностей с одобрением правительственной повестки. В связи с этим 15 августа Трюдо объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября. Он надеялся провести голосование как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией коронавируса и сформировать правительство большинства, чего не смог сделать в 2019 году.