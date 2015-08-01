​В Канаде произошло крупное ДТП, в результате которого пострадало более 60 человек

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб и порядка 60 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в провинции Британская Колумбия на западе Канады, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу в пяти километрах от города Чейс. По данным местной полиции, легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. В результате столкновения водитель автомобиля погиб.

"Водитель автомобиля погиб в результате инцидента", - заявил один из спасателей, прибывший на место инцидента.

По словам представителя местной службы здравоохранения, в больницу были доставлены 57 пострадавших, состояние одного из них оценивается как серьезное. Некоторым пассажирам была оказана медицинская помощь на месте аварии.