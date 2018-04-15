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    В Канаде произошло более 200 аварий из-за ледяного дождя

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В канадской агломерации Большое Торонто произошло более 200 ДТП из-за обрушившегося на регион ледяного дождя.

    Как передает Report, об этом сообщает CBC.

    Отмечается, что в ходе инцидентов автомобили как врезались друг в друга, так и вылетали за дорожные ограждения.

    Водителей просят по возможности воздержаться от использования личных транспортных средств.

    Уточняется, что непогода стала также причиной отмены сотен авиарейсов в международном аэропорту Торонто.

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