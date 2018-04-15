В Канаде произошло более 200 аварий из-за ледяного дождя

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В канадской агломерации Большое Торонто произошло более 200 ДТП из-за обрушившегося на регион ледяного дождя.

Как передает Report, об этом сообщает CBC.

Отмечается, что в ходе инцидентов автомобили как врезались друг в друга, так и вылетали за дорожные ограждения.

Водителей просят по возможности воздержаться от использования личных транспортных средств.

Уточняется, что непогода стала также причиной отмены сотен авиарейсов в международном аэропорту Торонто.