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В Канаде при вызове на семейную ссору погибли двое полицейских

В Канаде при вызове на семейную ссору погибли двое полицейских В канадском Эдмонтоне при вызове полицейского наряда по поводу семейной ссоры, по правоохранителям открыли огонь, двое из них погибли.
Другие страны
17 марта 2023 г. 05:12
В Канаде при вызове на семейную ссору погибли двое полицейских

В канадском Эдмонтоне при вызове полицейского наряда по поводу семейной ссоры, по правоохранителям открыли огонь, двое из них погибли.

Как передает Report со ссылкой на CBC, в полиции отметили, что двое сотрудников были застрелены, как только подошли к двери дома, где была ссора, у них не было возможности применить табельное оружие.

Подозреваемый в убийстве полицейских покончил с собой, находившаяся в доме женщина получила тяжелые ранения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования в связи со случившимся.

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