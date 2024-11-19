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В Канаде предотвратили покушение на экс-министра юстиции

В Канаде предотвратили покушение на экс-министра юстиции Правоохранительные органы Канады предотвратили покушение на экс-министра юстиции, известного правозащитника Ирвина Котлера.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 17:03
В Канаде предотвратили покушение на экс-министра юстиции

Правоохранительные органы Канады предотвратили покушение на экс-министра юстиции, известного правозащитника Ирвина Котлера.

Как передает Report, об этом сообщила BBC.

Предупреждение о готовившемся нападении экс-министр получил от Королевской канадской конной полиции 26 октября. Полицейские выследили как минимум двух человек, которые причастны к подготовке покушения. Правоохранительные органы не раскрывают каких-либо подробностей и не сообщают, были ли задержаны подозреваемые или им удалось скрыться. Котлера о том, что угроза его жизни значительно снизилась.

Котлер возглавлял Министерство юстиции и Генпрокуратуру Канады в 2003-2006 годах. С 1999 по 2015 год был членом парламента Канады. Уже много десятилетий он занимается правозащитной деятельностью, представляет интересы политических заключенных в Иране в качестве адвоката и поддерживает тесные связи с Израилем.

Котлер активно продвигал идею признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией (Канада признала КСИР террористической организацией в июне текущего года). Он является председателем Правозащитного центра Рауля Валленберга, возглавляет несколько организаций и инициатив по борьбе с антисемитизмом. По данным канадской разведки, экс-министр является одной из приоритетных целей для Ирана. После событий 7 октября 2023 года в Израиле канадские правоохранительные органы взяли Котлера под круглосуточную охрану, которая не снята по сей день. Ему предоставлены пуленепробиваемый автомобиль, вооруженная охрана и другие меры защиты.

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