В Канаде построят парковку на месте парка, посвященного погибшим во Второй мировой войне

Комитет по городскому планированию Оттавы одобрил строительство парковки на месте мемориального парка Королевы Юлианы.

Комитет по городскому планированию Оттавы одобрил строительство парковки на месте мемориального парка Королевы Юлианы.

Как передает Report со ссылкой на CBC , увеличение территории больницы и строительство новой парковки может начаться уже в ближайшее время, однако окончательно проект будет готов только к 2028 году. При этом, парковку рядом с медицинским учреждением планируют построить к 2024 году.

Мемориальный парк был заложен в память о канадцах, погибших во время Второй мировой войны во время освобождения Нидерландов от фашизма. Юлиана, которая на тот момент была наследницей престола Голландии, во время оккупации переехала с семьей в Канаду и стала символом сплочения нации против захватчиков.

Эко-активисты выразили недовольство решением правительства канадской столицы.

"Этот парк построен в память о жертве канадских солдат, погибших во Второй мировой войны, а также в знак хороших отношений между народами Канады и Нидерландов. Решение горсовета прямо противоречит заявляемой политике правительства о создании комфортной и зеленой городской среды", - сообщил член парламента от Партии зеленых Элизабет Мэй.