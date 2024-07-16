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В Канаде полиция защитит местных политиков после покушения на Трампа

В Канаде полиция защитит местных политиков после покушения на Трампа Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) примет все необходимые меры для защиты местных политиков в связи с покушением на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.
Другие страны
16 июля 2024 г. 14:58
В Канаде полиция защитит местных политиков после покушения на Трампа

Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) примет все необходимые меры для защиты местных политиков в связи с покушением на экс-президента США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан.

"Я более чем уверен, что национальная полиция предпримет все необходимые шаги для защиты канадских политиков", - сказал Леблан.

Министр добавил, Канадская служба безопасности и разведки (CSIS) и сотрудники его ведомства проявляют повышенную бдительность и находятся в контакте со своими американскими коллегами после инцидента.

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Версия на английском языке Canada police to protect local politicians after assassination attempt on Trump

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