В Канаде двое преступников зарезали 10 человек, еще 15 пострадали

Канадская полиция разыскивает двух преступников, которые зарезали 10 человек и ранили не менее 15 в провинции Саскачеван.

Канадская полиция разыскивает двух преступников, которые зарезали 10 человек и ранили не менее 15 в провинции Саскачеван.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC .

Инцидент произошел в поселении коренных жителей североамериканской страны Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. Полиция разыскивает Дэмьена Сандерсона и Майлза Сандерсона. Зона поиска включает провинцию Саскачеван, а также соседние с ней Альберту и Манитобу.

Предварительно, жертвами преступников становились случайные люди.