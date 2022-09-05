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В Канаде двое преступников зарезали 10 человек, еще 15 пострадали

В Канаде двое преступников зарезали 10 человек, еще 15 пострадали Канадская полиция разыскивает двух преступников, которые зарезали 10 человек и ранили не менее 15 в провинции Саскачеван.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 04:47
В Канаде двое преступников зарезали 10 человек, еще 15 пострадали

Канадская полиция разыскивает двух преступников, которые зарезали 10 человек и ранили не менее 15 в провинции Саскачеван.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел в поселении коренных жителей североамериканской страны Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн, а также в городе Велдон. Полиция разыскивает Дэмьена Сандерсона и Майлза Сандерсона. Зона поиска включает провинцию Саскачеван, а также соседние с ней Альберту и Манитобу.

Предварительно, жертвами преступников становились случайные люди.

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