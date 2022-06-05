В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей оспой обезьян

Минздрав Канады подтвердил 77 случаев заражения населения оспой обезьян.

Минздрав Канады подтвердил 77 случаев заражения населения оспой обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ведомства.

Больше всего заразившихся - 71 случай - выявлено в провинции Квебек. Пять человек заразились в Онтарио, еще один случай выявлен в Альберте. В других регионах Канады пока не зафиксировано ни одного случая заражения оспой обезьян.

В Канаде первые случаи заражения этой болезнью были выявлены в середине мая в Монреале. Местный Минздрав тогда сообщал, что большинство заразившихся являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, а угрозы массового заражения населения нет.