В Канаде подали в суд на Google из-за злоупотреблений на рынке интернет-рекламы

Бюро по конкуренции Канады подало в суд на американскую корпорацию Alphabet, владеющую технологическим гигантом Google, из-за предполагаемых злоупотреблений в сфере интернет-рекламы.

Бюро по конкуренции Канады подало в суд на американскую корпорацию Alphabet, владеющую технологическим гигантом Google, из-за предполагаемых злоупотреблений в сфере интернет-рекламы.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении регулятора.

"Бюро по конкуренции подает иск к Google за мешающее свободной конкуренции поведение в сфере технологических сервисов интернет-рекламы в Канаде. После тщательного расследования бюро подало заявление в Трибунал по конкуренции, стремясь исправить поведение компании в интересах канадцев", - сказано в документе.

Как указано в заявлении, по итогам расследования регулятор установил, что, являясь крупнейшим поставщиком рекламных услуг в канадском сегменте интернета, Google "злоупотребляет своим доминирующим положением", чем "ограничивает других участников рынка", не давая им нормально конкурировать с американским гигантом. Регулятор требует, чтобы Google продал два своих рекламных инструмента - сервер DFP и рекламную биржу AdX.