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В Канаде площадь сгоревших от лесных пожаров территорий достигла 13 млн га

В Канаде площадь сгоревших от лесных пожаров территорий достигла 13 млн га Канадские власти зафиксировали 1 025 очагов лесных пожаров в стране, площадь сгоревших территорий достигла 13 млн га, свидетельствуют данные канадского межведомственного центра лесных пожаров.
Другие страны
1 августа 2023 г. 23:02
В Канаде площадь сгоревших от лесных пожаров территорий достигла 13 млн га

Канадские власти зафиксировали 1 025 очагов лесных пожаров в стране, площадь сгоревших территорий достигла 13 млн га, свидетельствуют данные канадского межведомственного центра лесных пожаров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На конец июля число очагов лесных пожаров составляло 991. В настоящее время из 1 025 очагов 646 пока не получается взять под контроль, 167 удается сдерживать, 212 очагов локализованы. Больше всего лесных пожаров фиксируется в провинции Британская Колумбия.

Ранее в борьбе со стихийным бедствием погибли двое пожарных. Власти уже назвали нынешний сезон лесных пожаров худшим в истории Канады.

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