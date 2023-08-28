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В Канаде ожидают прихода урагана "Франклин"

В Канаде ожидают прихода урагана "Франклин" Ураган "Франклин", как ожидается, достигнет атлантического побережья Канады в ночь с 30 на 31 августа.
Другие страны
28 августа 2023 г. 21:02
В Канаде ожидают прихода урагана Франклин

Ураган "Франклин", как ожидается, достигнет атлантического побережья Канады в ночь с 30 на 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Канадский центр по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра в эпицентре урагана, когда он в четверг достигнет побережья провинции Новая Шотландия, будет составлять 43 м/с. В пятницу скорость ветра снизится до 39 м/с. Специалисты прогнозируют, что стихия покинет территорию Канады в субботу.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что ураган "Франклин", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до третьей категории. По его данным, максимальные порывы ветра усилились до 51 м/с, что соответствует категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

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