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В Канаде около 500 тыс. человек остались без электричества из-за шторма "Фиона"

В Канаде около 500 тыс. человек остались без электричества из-за шторма "Фиона" Около 500 тыс. жителей атлантических провинций Канады остались без электроэнергии из-за удара тропического шторма "Фиона".
Другие страны
24 сентября 2022 г. 19:40
В Канаде около 500 тыс. человек остались без электричества из-за шторма Фиона

Около 500 тыс. жителей атлантических провинций Канады остались без электроэнергии из-за удара тропического шторма "Фиона".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

Масштаб урона, который нанес шторм, стал очевиден ранним утром в субботу. Он обрушился на Новую Шотландию и принес с собой мощные ливни, сильный ветер. Многие дома повреждены, у них сорваны крыши, выбиты окна, есть повреждения от повалившихся деревьев. Обломки деревьев перекрыли автодороги.

Власти Новой Шотландии разослали предупреждение жителям провинции с призывом запастись продовольствием на ближайшие 72 часа, зарядить электронные устройства впрок, избегать прогулок. О возможности сильного наводнения предупредили жителей Острова Принца Эдуарда.

Метеорологи предупреждают, несмотря на то, что мощность шторма падает, ливни и ураганный ветер пока не закончится. Они считают, что это один из самых сильных штормов, обрушившихся когда-либо на страну.

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