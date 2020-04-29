В Канаде около 12 тысяч человек покинули свои дома из-за разливов

Порядка 12 тысяч человек из-за разлива рек были вынуждены покинуть свои дома в городе Форт-Макмюррей канадской провинции Альберта.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, половодье усилилось в воскресенье, 26 апреля, когда резко повысился уровень воды в реках Атабаска и Клируотер.

Глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Скотт Дэвис рассказал, что в понедельник, 27 апреля, было проведено свыше 200 спасательных операций.

"Насколько я понимаю, это самое сильное половодье в регионе за последние 100 лет", — подчеркнул Дэвис.