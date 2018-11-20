В Канаде один человек ранен в результате стрельбы в больнице

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Один человек получил ранения в результате стрельбы в больнице города Кингстон (провинция Онтарио).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, заключенный, который был доставлен в медучреждение под охраной, вытащил из кобуры одного из сопровождавших его офицеров пистолет и два раза выстрелил. В итоге тяжелое ранение получил один человек, но его жизнь уже вне опасности. Личность пострадавшего не раскрывается. Полицейским удалось отобрать у преступника оружие.

Больница работает в штатном режиме. Другой информации пока не поступало.

Ранее возле госпиталя в Чикаго произошла стрельба, в результате которого погибли четыре человека.