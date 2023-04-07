В Канаде один человек погиб из-за последствий ледяного дождя

Один человек погиб из-за последствий ледяного дождя, который в среду обрушился на канадские провинции Квебек и Онтарио.

Один человек погиб из-за последствий ледяного дождя, который в среду обрушился на канадские провинции Квебек и Онтарио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Toronto Star.

По ее данным, в четверг в одном из пригородов Монреаля погиб мужчина из-за падения на него обледенелой ветки дерева.

Как сообщил телеканал CBC, в Квебеке за последние сутки 62 человека были госпитализированы в связи с отравлением угарным газом. Пытаясь согреться, люди использовали угольные или газовые барбекю внутри помещений.

По информации энергосетевой компании Квебека, в настоящее время без света в регионе остаются 655 тыс. потребителей. Ожидается, что до конца пятницы подача электроэнергии будет восстановлена лишь в 300-350 тыс. домохозяйств и других строений. В Онтарио без света сейчас остаются 65 тыс. клиентов местной энергосетевой компании.