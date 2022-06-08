В Канаде объявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией

Канадское министерство жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности объявило о начале подбора кандидатов на должность специального представителя по борьбе с исламофобией.

Канадское министерство жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности объявило о начале подбора кандидатов на должность специального представителя по борьбе с исламофобией.

Как передает Report, об этом сообщает Global News.

Издание отмечает, что объявление приурочено к годовщине убийства семьи мусульман, совершенного на почве ненависти на религиозной почве.

«Исламофобия — это действительность канадского общества, с которой сталкивается огромное количество мусульман нашей страны. Специальный представитель будет профессиональным экспертом и государственным советником, который без устали будет работать на искоренение исламофобии в стране», — обосновал необходимость новой должности в правительстве министр Ахмед Хусейн.