О нас

В Канаде объявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией

В Канаде объявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией Канадское министерство жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности объявило о начале подбора кандидатов на должность специального представителя по борьбе с исламофобией.
Другие страны
8 июня 2022 г. 06:58
В Канаде объявили о создании должности спецпредставителя по борьбе с исламофобией

Канадское министерство жилищного строительства, разнообразия и инклюзивности объявило о начале подбора кандидатов на должность специального представителя по борьбе с исламофобией.

Как передает Report, об этом сообщает Global News.

Издание отмечает, что объявление приурочено к годовщине убийства семьи мусульман, совершенного на почве ненависти на религиозной почве.

«Исламофобия — это действительность канадского общества, с которой сталкивается огромное количество мусульман нашей страны. Специальный представитель будет профессиональным экспертом и государственным советником, который без устали будет работать на искоренение исламофобии в стране», — обосновал необходимость новой должности в правительстве министр Ахмед Хусейн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kanadada islamofobiya ilə mübarizə üzrə xüsusi nümayəndə vəzifəsi yaradılıb

Самое важное

Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
В ходе совместной операции СГБ и ГПС задержаны контрабандисты с крупной партией наркотиков
6 июня 2022 г. 17:39
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
Депутат: Если бы Гейдар Алиев не вернулся к власти, сегодня невозможно было бы говорить о независимости
6 июня 2022 г. 17:24
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
Фатих Донмез: Мы стали на шаг ближе к добыче газа на Черном море
6 июня 2022 г. 15:51
Какие дороги в Баку закрыты из-за Формулы 1?
Какие дороги в Баку закрыты из-за "Формулы 1"?
6 июня 2022 г. 13:42
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
Задержан начальник Шамкирского регионального управления культуры
4 июня 2022 г. 17:32
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса РИА Новости в Азербайджане
Министерство назвало причину блокировки интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане
4 июня 2022 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi