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В Канаде не менее 15 человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса

В Канаде не менее 15 человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса По меньшей мере 15 человек погибли в дорожной аварии, которая произошла на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба).
Другие страны
16 июня 2023 г. 01:04
В Канаде не менее 15 человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса

По меньшей мере 15 человек погибли в дорожной аварии, которая произошла на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, в аварию попали фура и микроавтобус. Сообщается, что микроавтобус горит в кювете. Других подробностей ДТП пока не приводится.

К месту аварии выехали бригады медиков из всех близлежащих населенных пунктов, а также из административного центра региона - Виннипега (находится в 170 км от Кэрберри).

Также в район ДТП прибыли медицинские вертолеты.

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