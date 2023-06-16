В Канаде не менее 15 человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса

В Канаде не менее 15 человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса

По меньшей мере 15 человек погибли в дорожной аварии, которая произошла на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба).

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По меньшей мере 15 человек погибли в дорожной аварии, которая произошла на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба). Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV. По его данным, в аварию попали фура и микроавтобус. Сообщается, что микроавтобус горит в кювете. Других подробностей ДТП пока не приводится. К месту аварии выехали бригады медиков из всех близлежащих населенных пунктов, а также из административного центра региона - Виннипега (находится в 170 км от Кэрберри). Также в район ДТП прибыли медицинские вертолеты. Подпишитесь на наш Telegram канал